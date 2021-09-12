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الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:36 ص
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
جدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المفاوضات مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الوقت الحالي، من أجل الحصول على خدمات شادي حسين مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر خاص داخل صفوف القلعة الحمراء، لـ" الفجر الرياضي" أن شادي حسين مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، تمسكا بالانتقال إلي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتابع: كان قد أغلق النادي الأهلي التفاوض مع نادي سيراميكا كليوباترا، بسبب المطالب المالية الكبيرة، ولكن تمسك اللاعب بالتواجد داخل النادي الأهلي، جعل هناك تحرك جديد من قبل إدارة القلعة الحمراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، على لقب كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

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