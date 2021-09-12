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مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:38 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
محمد زويد
كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن رسالة الفرنسي، كيليان مبابي، لزملائه في غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان، حيث أكد لهم أنه سينضم إلى ريال مدريد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لـ رومانو من خلال قناته على منصة "YouTube"، حيث أوضح أن مبابي أكد لزملائه أنه سينضم إلى ريال مدريد.

مبابي لزملائه :"سينتهي بي المطاف داخل ريال مدريد"

وقال رومانو: "في الأسبوع الأخير من أغسطس، قبل إغلاق السوق، أخبر مبابي في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، أحد زملاءه حول وجهته".

وأضاف: "لقد قال له، سألعب لريال مدريد، لا أعرف ما إذا كان هذا الصيف أو الصيف المُقبل، ولكنني سألعب لريال مدريد".

وزاد: "مبابي هدف ريال مدريد، مُنذ عامين، وحاول النادي الملكي، التعاقد معه في الصيف المُنصرم، وقدم أكثر من عرض لضمه، ولكن النادي الباريسي رفض رحيله بشتى الطرق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويسعى النادي الفرنسي للحصول على توقيع اللاعب للاستمرار لسنوات أخرى وغلق جميع الطرق أمام ريال مدريد لضم الفرنسي.

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