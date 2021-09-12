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كارتيرون يحسم مصير موهوب الزمالك

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:59 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
حسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، قراره بِشأن العروض التى تلقاها إسلام جابر، لاعب الفريق، فى الميركاتو الصيفى الجارى.

كارتيرون يرفض رحيل جابر عن الفريق

ورفض المدرب الفرنسى التفريط فى خدمات اللاعب، الذى يجيد اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب سواء فى الجناح أو خط الوسط أو الظهير الأيسر.

وأعلن كارتيرون تمسكه بخدمات اللاعب فى الفترة المقبلة، ورفض العروض التى تلقاها من أجل الرحيل.
وتلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى الجارى آخرها عرض فيوتشر

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