Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
يخطط عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان و سامبدوريا يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) معقل سامبدوريا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتMatch Football 1 و BT Sport 1 HD و Eleven Sports 2 HD و beIN Sports FR HD 2 ببث المباراة.

يحتل سامبدوريا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة حصدها من مبارتين، حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر الأخرى ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي وخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم برصيد 6 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز فيهما ولم يتعادل أو يخسر أية مباراة ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير الفريق والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي.

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 16 ساعة

عبد الله السعيد يوجه طلبا إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب الزمالك خارج حسابات كارتيرون في الموسم القادم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

منذ ساعة و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

06:59 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements