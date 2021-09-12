إجراءات تأمينية ومميزات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ الجامعة عددا من الإجراءات التأمينية والمميزات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف الخشن في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتخاذ قرارات مهمة في صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، جاءت كالتالي:





- زيادة الحد الأقصى للمعاش أو الوفاة إلى 150 ألف جنيه، بدلا من 120 ألف جنيه.





- زيادة الحد الأدنى في حالات الوفاة إلى 55 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.





- زيادة الأساسي من ١/ ٧/ ٢٠١٢.





- زيادة عدد الشهور من ١٧٥ إلى ١٩٠ شهرا.



