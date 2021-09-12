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فاركو يقترب من خطف نجم الأهلي المنبوذ

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
بات النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الأهلى، قريب من الانضمام لصفوف فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

فاركو يقترب من ضم أجايى
وأكدت مصادر خاصة اقتراب أجايى من خطوة الانتقال إلى صفوف فاركو، فى ظل عدم رغبة الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى فى الإبقاء عليه.

وأضافت: "هناك محاولات قوية من جانب إدارة فاركو لشراء الموسم المتبقى فى عقد اللاعب مع الأهلى، وإقناع النيجيرى بارتداء قميص الفريق فى الموسم المقبل واستعادة مستواه الفنى والبدنى من جديد".

يذكر أن نادى الأهلى دعم صفوفه فى الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع الثنائى الأجنبى لويس ميكيسونى وبيرسى تاو.

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