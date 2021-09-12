موعد مباراة روما ضد ساسولو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة روما وساسولو في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





يحتل ساسولو في الموسم الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة أخرى ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل روما في الموسم الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز فيهما ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير العاصمة الإيطالية والمنافسة بقوة في بطولة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى المنافسة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي.





من المقرر أن تقام مباراة روما وساسولو يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على استاد الأوليمبيكو معقل ذئاب روما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة DAZN 1HD Italia ببث المباراة.



