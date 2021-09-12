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الشحات: انتقالي للأهلي بـ150 مليون جنيه حملني ضغوطات.. والناس افتكرتني "خدتهم في جيبي"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد


أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، إن الجماهير فهمت بأن سعر الصفقة الذي أعُلن في فترة انتقالي للمارد الأحمر هو الذي حصلت عليه، مؤكدا أن هذ الأمر غير صحيح.

وأشار الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "انتقالي للأهلي ب150 مليون جنية حملني ضغوطات كبيرة، خاصة وأن الجماهير كانت تنتظر مني الكثير بعد أدائي مع العين الإماراتي".

وأضاف: "الجماهير افتكرت إني حصلت على 150 مليون في "جيبي"، وهناك بعض الناس الذي رددت هذا الأمر لفترة طويلة، ولكن الموضوع أنتهى بعد فترة داخل الأهلي".

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