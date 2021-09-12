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وزير الخارجية الفرنسي يتهم طالبان بالكذب

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في ساعة متأخرة من مساء السبت، قبل أن يتوجه لإجراء محادثات في قطر يوم الأحد لمناقشة عمليات الإجلاء المستقبلية من أفغانستان، إن حركة طالبان تكذب ولن يكون لفرنسا أي علاقة مع حكومتها المشكلة حديثًا.

وصرح لو دريان لقناة فرانس 5 التلفزيونية "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالمغادرة بحرية و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وتمثيلية، لكنهم يكذبون". وتابع انه " ترفض فرنسا الاعتراف أو أن يكون لها أي نوع من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالًا من طالبان وسيحتاجون إلى مساحة للتنفس الاقتصادي والعلاقات الدولية. الأمر متروك لهم."

أجلت باريس حوالي 3000 شخص وأجرت محادثات فنية مع طالبان لتمكين هؤلاء المغادرين. وقال لو دريان، الذي يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، إنه لا يزال هناك عدد قليل من الرعايا الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين تربطهم صلات بفرنسا في أفغانستان.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الفرنسي طالبان افغانستان

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