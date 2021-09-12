وزير الخارجية الفرنسي يتهم طالبان بالكذب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في ساعة متأخرة من مساء السبت، قبل أن يتوجه لإجراء محادثات في قطر يوم الأحد لمناقشة عمليات الإجلاء المستقبلية من أفغانستان، إن حركة طالبان تكذب ولن يكون لفرنسا أي علاقة مع حكومتها المشكلة حديثًا.





وصرح لو دريان لقناة فرانس 5 التلفزيونية "قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالمغادرة بحرية و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وتمثيلية، لكنهم يكذبون". وتابع انه " ترفض فرنسا الاعتراف أو أن يكون لها أي نوع من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالًا من طالبان وسيحتاجون إلى مساحة للتنفس الاقتصادي والعلاقات الدولية. الأمر متروك لهم."



