موعد مباراة آرسنال المقبلة في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لمواجهة نظيره بيرنلي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامس بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم 18 من سبتمبر الجاري.





ويحتل آرسنال المركز السادس عشر بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بيرنلي في المرتبة الثامنة عشر برصيد نقطتين.





وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.



