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في هذا الموعد.. على ربيع يستأنف تصوير فيلم "زومبي"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:23 ص
علي ربيع
علي ربيع
هبة أحمد

يعود الفنان علي ربيع لإستئناف مشاهده في فيلمه الجديد "زومبي" الشهر المقبل، في الديكور الخاص بالعمل، وتجمع المشاهد المتبقية بين علي ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني، وعدد كبير من النجوم، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

 ويجسد علي ربيع في الفيلم دور مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدي الميرغني للمرة الأولى. 

يشار أن علي ربيع شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج معتز التوني، بطولة أحمد فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.

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