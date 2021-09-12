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حسين الشحات يكشف سبب هبوط مستوي المنتخب مع البدري

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، الشكر لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، مشيرًا إلى أن  المنتخب الوطني كان يُعانى من بعض المشاكل خلال الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب الوطني

وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "الفريق عانى تحت قيادة البدري من عدم الانسجام، بسبب قلة المعسكرات وتجمع اللاعبين".

وأشار، أن كارلوس كيروش مدرب كبير ومخضرم، ونعمل في الفترة المقبلة على الوصول لكأس العالم وتقديم مستويات مميزة في كأس الأمم الإفريقية، وأن يكون شكل المنتخب أفضل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي ضمت منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، في يوم 6 و10 أكتوبر المقبل.

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