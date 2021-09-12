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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، لمواجهة نظيره نادي توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة، وذلك مساء يوم 19 من سبتمبر الجاري.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام المرتبة الخامسة برصيد 9 نقاط.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

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