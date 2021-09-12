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عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
إيمان خيري شلبي
إيمان خيري شلبي
هبة أحمد
رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة إيمان خيري شلبي ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي بعد يومين من ذكرى رحيله، وذلك بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان. 

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس
، ومن المقرر دفن جثمانها بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر.

 
وشاركت إيمان خيري شلبي في العديد من الأعمال الدرامية، بينها "الكومي"عام 2001، "القضاء في الإسلام" عام 1997، و"الوتد" عام 1996.

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