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سعر الدولار اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأحد 12-9-2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

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