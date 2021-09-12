مستشار الرئيس: لقاح كورونا لا يمنع الحصول على مصل الأنفلونزا (فيديو)



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن من أصيب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب مرة أخرى وتكون بسيطة، ويكون ناقلا للعدوى لغيره، منوها بأن التحورات التي تحدث لفيروس كورونا تجعله أكثر قدرة على العدوى.





مصل الأنفلونزا الموسمية

ونوه إلى أن لقاح فيروس كورونا لا يمنع الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية، ناصحا أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية الحصول على مصل الأنفلونزا.





لقاح كورونا

ولفت إلى أنه لا مانع من حصول الشخص على لقاح كورونا ومصل الأنفلونزا في نفس اليوم ولكن بشرط أن يكون كل تطعيم في كتف مختلف عن الآخر.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن من أصيب بفيروس كورونا يتكون لديه أجسام مناعية نتيجة الإصابة، ولكنها لا تحميه 100%، ومدة الحماية من المرض قد تكون 3 شهور.