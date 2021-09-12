برلماني: إلغاء خانة الديانة من البطاقة يسبب مُشكلات عديدة

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إلغاء خانة الديانة من البطاقة سوف يسبب العديد من المُشكلات لأنه لا يوجد فرق بين خانة المسلم والمسيحي في البطاقة، مشيرًا إلى أنه لابد من وجودها حتى في إثبات الشخصية.

تسهل إجراءات كثيرة

وأكد"إدريس" في تصريح لبوابة "الفجر" أن وجود خانة الديانة فى البطاقة شيء ضروري لأنها تسهل إجراءات كثيرة خاصة في الظروف الأمنية، والظروف التي تمر بها البلاد.

الظروف الأمنية

وأضاف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن خانة الديانة لا نحتاجها كثيرًا في حياتنا، ولكن الظروف الأمنية حاليًا تساعد على الإجراءات وخاصة في بعض الأوقات التي تطلب معرفة الديانة للشخص المراد استحداث بياناته.



جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، رد على طلب الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، خلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: إن خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق مثل الطلاق والزواج والميراث، ووجودها مُهم فى ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط.