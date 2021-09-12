Advertisements

رامي جمال يعلن عن تحضيره لمشروع جديد مع كريم فهمي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:25 ص
رامي جمال وكريم فهمي
رامي جمال وكريم فهمي
هبة أحمد
أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته الكبيرة بمقابلته بالفنان كريم فهمي، مُشيرًا إلى أنه من أقرب الأصدقاء إلى قلبه، وأنه يتعاون معه في مشروع جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال عدة صور له برفقة الفنان كريم فهمي، وعلق عليها قائلاً:"فعلاً قليل لما بنتقابل بس من أول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي، وفعلاً فرحت بالصدفة دي والسفرية دي بكل تفاصيلها".

وأضاف قائلاً:"وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جداً ومفاجأة قريباً جداً".

وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد علي معلول في الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعة

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

09:36 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements