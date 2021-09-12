رامي جمال يعلن عن تحضيره لمشروع جديد مع كريم فهمي

أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته الكبيرة بمقابلته بالفنان كريم فهمي، مُشيرًا إلى أنه من أقرب الأصدقاء إلى قلبه، وأنه يتعاون معه في مشروع جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي جمال عدة صور له برفقة الفنان كريم فهمي، وعلق عليها قائلاً:"فعلاً قليل لما بنتقابل بس من أول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي، وفعلاً فرحت بالصدفة دي والسفرية دي بكل تفاصيلها".



وأضاف قائلاً:"وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جداً ومفاجأة قريباً جداً".



وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".