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حقيقة وفاة الفنان محمد سعد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
حقيقة وفاة الفنان محمد سعد

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم وفاة الفنان محمد سعد متأثراً بفيروس كورونا. 

ونفى المكتب الإعلامي هذه الشائعات في بيان صحفي له، حيث أكدوا أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن محمد سعد بصحة جيدة ولا صحة لأي أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر. 


ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد فيلم "الكنز 2"، وهو بطولة محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

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