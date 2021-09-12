فالكاو يوقع مع رايو فايكانو

اجتاز النجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو، الكشف الطبي داخل أحد المراكز الطبية في مدريد، تمهيداً للانضمام لصفوف رايو فايكانو الإسباني.





وصل صاحب الـ(35 عاماً) لإسبانيا، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، من أجل خوض تجربة جديدة في "الليغا"، بعد رحلته مع أتلتيكو مدريد بين عامي 2011 و2013.





وأجرى "النمر" الكولومبي الكشف الطبي بنجاح، ومن المنتظر أن ينضم غداً الإثنين لتدريبات النادي المدريدي، استعدادا لـ"ديربي مدريد" أمام خيتافي، السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات "الليغا".





ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب في البطولة المحلية، بينما لم يتم تحديد رقم القميص الذي سيرتديه.