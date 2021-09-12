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أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق

سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر 28 جنيهًا

سعر كيلو الدواجن البلدي بسعر 43 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 45 و46 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأحمر بسعر 48 جنيهًا

سعر كرتونة البيض البلدي بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم يسجل 70 جنيهًا

سعر كيلو الشيش طاووك يسجل 52 جنيهًا

سعر كيلو البط، يسجل 37 جنيهًا

سعر كيلو الدبابيس يسجل 39.5 جنيه.

سعر كيلو الشيش طاووك المتبل يسجل 55 جنيهًا.

سعر كيلو أجنحة الدواجن البيضاء يسجل 23 جنيهًا.

سعر كيلو الوراك يسجل 29 جنيهًا.


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