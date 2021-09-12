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جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
اشتعلت الأجواء داخل النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بعد تسريب بعض الأخبار والمعلومات للصحفيين عن الراحلين خلال الفترة المقبلة قبل الإعلان الرسمي من إدارة الكرة.

ويكثف جهاز الكرة بالنادي الأهلي جهوده على المستويين الفني والإداري بحثا عن الشخص الذي اعتاد تسريب الأخبار والمعلومات لبعض الإعلاميين والصحفيين في الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير صحفية أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعد مجلس الإدارة بالكشف عن الجاسوس الذي يسرب المعلومات والأخبار الخاصة بالنادي وتحديدا فريق الكرة، واستبعد مدير الكرة أن يكون من يسرب الأخبار والتفاصيل والمعلومات لبعض الصحفيين من داخل الجهاز الإداري والفني.

وتفجرت أزمة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي بعد تسريب بعض العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول والتى تكتمت عليه الإدارة إلا أن البعض قام بتسريب العروض والخبر لبعض الإعلاميين والصحفيين.

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