حجز 3 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبرا الخيمة

نشوب مشاجرة





مشادة كلامية

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثاني برش مياه أمام فرش الفاكهة الخاص بالطرف الأول، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب، وأحدث الثالث إصابة الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين"، كانت بحوزته محدثًا إصابته الموضحة بالتقرير الطبي.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة.

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حجز 3 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب "رش المياه" في الشارع.كان قد تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة القسم، ووقوع 3 مصابين على إثرها.انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "إسلام.ف.ج"، 30 عامًا، فكهاني، مصاب بجرح طعني بالبطن، وعمه "خليفة.ج.م"، 50 عامًا، فكهاني، مصاب بجرح تهتكي بالرقبة، وجرى نقلهما لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وطرف ثان "عادل.أ.م"، 27 عامًا، فكهاني، مصاب بجروح سطحية بالصدر والبطن والصدر، وجرى نقله لمستشفى النيل.