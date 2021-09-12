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أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق
سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 130-160 جنيها
سعر كيلو السجق البلدى يتراوح بين 120-140 جنيها
سعر عرق التربيانكو يتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو
سعر كيلو الاستيك والبفتيك يتراوح بين 130-160 جنيها
سعر كيلو القلب يتراوح بين 140-160 جنيها
سعر كيلو الموزة الكندوز يتراوح بين 140-160جنيها
سعر كيلو اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته يتراوح بين 120-140 جنيها
سعر كيلو الكبدة الكندوز يتراوح بين 130-160جنيها
سعر كيلو كباب الحلة يتراوح بين 140-160 جنيها
سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح بين 150-170 جنيها
سعر كيلو الكبدة الضأن يتراوح بين 140-170 جنيه
سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها .