خالد سليم عن صفية العمري:" حبيبة قلوبنا كلنا"



فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني، ماهر، ونخبة، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.

شارك الفنان خالد سليم جمهوره صورة جديدة له برفقة الفنانة صفية العمري، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق خالد سليم على الصورة قائلاً:"ست الكل حبيبة قلوبنا كلنا".ومن جانب آخر يواصل الفنان خالد سليم تصوير فيلمه الجديد "في القلب" ومن المقرر طرح الفيلم، بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.