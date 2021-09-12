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مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكانت قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو قد ضمت اللاعبين التاليين: "كورتوا، لونين، لوبيز، كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي، ميجيل، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، بلانكو، هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو".

ومن المتوقع دخول ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس

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