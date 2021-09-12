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مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وكانت قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو قد ضمت اللاعبين التاليين: "كورتوا، لونين، لوبيز، كارفاخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي، ميجيل، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، بلانكو، هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو".
ومن المتوقع دخول ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل
خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس