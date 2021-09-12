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سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يستهدف نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع أحد مدافعي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن ثنائي الأهلي، سعد سمير ورامي ربيعة، دخل ضمن حسابات جهاز الكرة في صفوف سيراميكا كليوباترا، لبحث ضم أحدهما.

وتترقب إدارة سيراميكا كليوباترا، موقف الأهلي من بيع الثنائي، وذلك تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع سعد سمير أو رامي ربيعة.

وحاول سيراميكا كليوباترا، ضم محمد عبد المنعم من الأهلي، لكن الفريق الأحمر تمسك بعودة اللاعب.

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