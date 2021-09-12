Advertisements

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير العاصمة التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

من الجدير بالذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.


أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 11 ساعة

خطة برشلونة لاستعادة ديمبلي

منذ حوالي 4 ساعات

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ أقل من ساعتين

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات تجديد عقد علي معلول في الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ 14 دقيقة

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

09:36 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements