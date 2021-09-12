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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق

الأسمنت المسلح يسجل 943 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 873 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 930 جنيها.

أسمنت وادي النيل يسجل 908 جنيهات.

أسمنت حلوان يسجل 938 جنيها.

مصر للأسمنت قنا يسجل 890 جنيها.

أسمنت السويدي يسجل 945 جنيها.

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