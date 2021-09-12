زوج إيمان خيري شلبي يكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة



وكانت ايمان خيري شلبي قد أصيبت بالسرطان، وظلت تتعالج منه لعدة أشهر مما نتج عنه مضاعفات أدت إلى وفاتها.

كشف حاتم حافظ، زوج الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث كتب منشورًا قال فيه:"إيمان راحت عند اللي خلقها،صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بجامع الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر، برجاء عدم إرتداء اللون الأسود".