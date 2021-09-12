Advertisements

تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
نجح مسئولو نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي في التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي لتولى المهام الفنية للفريق الكروي الأول بالنادى السماوي، واستقر جلال على الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة في صفوف بيراميدز.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

تفاصيل عقد جلال مع بيراميدز
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل تعاقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعد الإعلان رسمياً مساء اليوم الأحد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة بيراميدز وقعت مع إيهاب جلال عقد لمدة موسمين ويتقاضى في الشهر الواحد ما يقرب من 2 مليون جنيه وبذلك قد يصل عقده مع السماوي في مجمع الموسمين إلى 48 مليون جنيه.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

منذ ساعة و 13 دقيقة

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تشيلسي يخطط لصفقة ضخمة من يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements