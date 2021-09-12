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رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لنقاط تلقي لقاح كورونا التسعة التي خصصت لطلاب الجامعة، في آخر أيام تلقي اللقاح لطلاب الفرق الثانية بجميع كليات الجامعة والفرقة الأولى لكليتي الفنون الجميلة والهندسة، حيث تابع خلالها انتظام تلقي التطعيمات لجميع الطلاب، والتسهيلات التي وفرتها الجامعة لهم لسرعة تلقيهم اللقاح وفق الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامتهم، والتأكد من التزام الطلاب بالخطوات الإرشادية الواجب اتباعها داخل نقاط تلقي اللقاح طبقًا للجداول المعلنة، والتي تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

جولة تفقدية لنقاط تلقي لقاح كورونا
ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة المصريةhttps:egcovac.mohp.gov.eg، واختيار إدارة جامعة المنيا مقرًا لتلقي اللقاح، ثم التوجه طبقًا للموعد المحدد بالجداول المعلنة للفرق وبالأحرف الأبجدية للطلاب لنقطة التطعيم المخصصة لكلياتهم، مشيدًا بمجهودات القائمين على تنظيم العمل بنقاط تلقي اللقاح بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبالكليات، ومؤكدًا بأنه سيحظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلا بعد تلقيهم اللقاح.

تطعيم الطلاب الجدد
وفي نفس السياق، أشار الدكتور عصام فرحات إلى أن تطعيم الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي 2021/2022 ستتم خلال أعمال الكشف الطبي الذي سيبدأ من الخامس عشر من سبتمبر وحتى السابع عشر من أكتوبر القادم، وذلك بصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالتي الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)
رئيس جامعة المنيا يتفقد نقاط تلقي لقاح كورونا بالكليات (صور)

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مصر لقاح كورونا رئيس جامعة المنيا جامعة المنيا تطعيم الطلاب

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