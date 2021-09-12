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تجديد حبس أب وأشقائه لقتلهم شابا ارتبط بعلاقة غير شرعية بابنته بالشرقية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أصدرت محكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية، قرارا بتجديد حبس أب وأشقائه الخمسة "4 ذكور وسيدة" بتهمة قتل شاب لارتباطه بعلاقة غير شرعية بابنة الأول حيث تخلصوا منه حيا بوضعه في شوال وإلقائه في مصرف بدائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في مصرف بأبو حماد
وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، تم إنتشال هيكل عظمى بداخل جوال من القماش من أمام الحاجز الحديدي بالمصرف، وما تبين أنه لذكر مجهول ويرتدي ملابس كاملة.
تشكيل فريق بحث 
على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه (نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 482021 ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل وقيامه بالبحث عنه. وباستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى السيدات "متزوجة من أحد الأشخاص"، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإضافة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص (والد السيدة وأشقائه، يقيمون جميعًا مركز شرطة الزقازيق). وهم كل من "رضا. ب. ع" والد السيدة وأشقاءه "أ، ر. م، س، م " بالإضافة إلى شقيقتتهم "ه".

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة السيدة فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف ووضع حجر كبير داخل الجوال وإلقائه حيًا بالمياه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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