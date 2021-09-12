تشيلسي يخطط لصفقة ضخمة من يوفنتوس

اشارت تقارير صحفية إلى أن نادي تشيلسي يخطط لتقديم عرض مغري لنادي يوفنتوس يقضي بانتقال مهاجمه تيمو فيرنر للبيانكونيري بالإضافة للمال مقابل الحصول على خدمات ماتيس دي ليخت.





وأجرى تشيلسي مفاوضات مكثفة لضم جول كوندي مدافع إشبيلية في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدموا عرضًا كبيرًا للاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي رفضه النادي الأندلسي.





وأخبر مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، نادي تشيلسي بوضوح أنه يجب عليهم تلبية الشرط الجزائي في عقد كوندي بالكامل لإتمام الصفقة.





ثم ابتعد البلوز عن الطاولة ويبدو أنهم يتطلعون الآن بالفعل إلى خيارات بديلة.





وبحسب شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن تشيلسي سيكون على استعداد لتقديم حوالي 15 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى فيرنر لضم دي ليخت، على الرغم من أن موثوقية هذه التقارير لا تزال غير واضحة.





ويحتاج يوفنتوس إلى المال لأنهم يتطلعون لإكمال إصلاح شامل للفريق، ويعد دي ليخت هو واحد من عدد قليل من اللاعبين في فريقهم، والذي لا يزال ذو قيمة كبيرة.



