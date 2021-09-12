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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:51 ص
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق
الطماطم بين 3 و6 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-9-2021 في الأسواق
البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.
البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.
البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.