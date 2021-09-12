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منة فضالي تتألق بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
منة فضالي تتألق بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت منة فضالي جمهورها صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية شميز قصير نصف كم باللون الأحمر، ومزين بالورود الزرقاء والصفراء والخضراء، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها. 

يذكر أن الفنانة منه فضالي تشارك حالياً في فيلم "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.

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