مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا (فيديو)

دراسات إكلينيكية

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدراسات الإكلينيكية عن اللقاحات كانت محدودة لأعداد قليلة، لافتا إلى أن كل ما نشر علميا يفيد إمكانية تطعيم الحوامل والمرضعات لفيروس كورونا، وكذلك السيدات اللاتي يخططن لحدوث حمل.



