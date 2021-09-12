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مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:59 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل لقاحات كورونا التي تم إجازتها سجلت بصورة طارئة نظرا لأن الوباء كان يهدد العالم.

دراسات إكلينيكية
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدراسات الإكلينيكية عن اللقاحات كانت محدودة لأعداد قليلة، لافتا إلى أن كل ما نشر علميا يفيد إمكانية تطعيم الحوامل والمرضعات لفيروس كورونا، وكذلك السيدات اللاتي يخططن لحدوث حمل.

تطعيم الحوامل
واوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك دول تجيز تطعيم الأطفال من سن 15 عاما، منوها إلى أن مصر تجري دراسات معمقة لاختيار الفئات التي يمكن تطعيمها.

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