بعد إعلانها رسميا.. تعرف على نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية عبر هذا الرابط





حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول نتائج الجامعات الأهلية والتنسيق لسهولة الالتحاق بها، ننشر لكم في السطور التالية رابط نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية بعد إعلانها رسميا.





رابط نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية





ويبحث الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، عن نتائج التنسيق التي أدوا الاختبارات الإلكترونية بها حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، ومن هنا يمكن الضفط هنا لسهولة الاستعلام والبحث http://admission.egypt-hub.edu.eg ولمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

ويمكن للطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة، نظرا لأن التقديم مازال مفتوحا أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.





كيفية القبول بالجامعات الأهلية





- يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب.

- يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة.

- يضاف إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).

- تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية.

- يتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.