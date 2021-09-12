الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية.





حالة الطقس اليوم





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





درجات الحرارة اليوم





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.