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تعرف على مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب ورأفت أمين

أجريت منذ قليل بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفرق المجموعة الثانية خلال الاسبوع الأول :

- بورفؤاد والسكة الحديد
- بلبيس والمريخ
- الاتصالات والانتاج
-الترسانة وبورتو
- القناة و النصر
- منتخب السويس و زد
- وادي دجله وبنها
- الداخلية وبتروجيت

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