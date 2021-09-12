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أحمد صلاح حسني و دينا فؤاد يتعاقدان على حكاية "مارينت"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
أحمد صلاح حسني و دينا فؤاد يتعاقدان على حكاية مارينت

تعاقد الفنان أحمد صلاح حسني والفنانة دينا فؤاد على المشاركة في حكاية "مارينت" من مسلسل "وار كل باب" وهي من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.

مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض"، و"يوم من الأيام" و"طبق الأصل" و"أيامنا الحلوة" و"شنطة سفر".

ومن جانب آخر يعرض مسلسل "ورا كل باب" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة الحياة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و12 ظهراً 

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