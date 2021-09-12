ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:ضبط (5٫25 طن "كبدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ضبط (3٫52 طن "فيليه دواجن – مقطعات دواجن"مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس – 53 كيلو جرام "برجر"غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه ويشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط 96 طن أرز تمويني

ضبط (96 طن "أرز تمويني") مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية الذكية يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (أمين عهدة بإحدى الشركات لتجارة الجملة) بمحافظة الغربية.



ضبط (20 طن "ملح طعام") بدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.



ضبط (154200 عبوة "مقرمشات - مثلجات") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط (6٫5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (90000 متر "زجاج خام"مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 20 لوح زجاج سيارات منتج نهائي مغشوش ومقلد لعلامة تجارية مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج زجاج السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.



ضبط ( 1800 قطعة "ملابس جاهزة"منتج نهائي مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة – 2700 متر "أقمشة – إستيكر"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر" مغشوشة ومقلدة" – 3 ماكينات خياطة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



ضبط (6 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (49500 لتر "سولار - بنزين" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــــ 364000 جنيهًا).. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.