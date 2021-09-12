الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

وافق النادي الأهلي على إعارة أحد لاعبي فريق الشباب بالنادي الأحمر إلى فيوتشر إف سي.





وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إعارة فارس طارق لاعب فريق الشباب بالنادي إلى فيوتشر إف سي لمدة موسم.





وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة بأنه تمت إعارة فارس طارق لفيوتشر إف سي لمدة موسم لمنح اللاعب فرصة المشاركة في الموسم الجديد واكتساب الخبرات.





وأضاف توفيق بأن اللاعب أعير في يناير الماضي لمصر المقاصة والنادي تلقى عرضًا من فيوتشر إف سي لاستعارته وتمت الموافقة عليه بعد العودة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.





الجدير بالذكر أن فارس طارق أصبح اللاعب الثاني من الأهلي الذي ينتقل لصفوف فيوتشر إف سي بعد مصطفى البدري الذي تمت إعارته لمدة موسمين.



