Advertisements

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وافق النادي الأهلي على إعارة أحد لاعبي فريق الشباب بالنادي الأحمر إلى فيوتشر إف سي.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إعارة فارس طارق لاعب فريق الشباب بالنادي إلى فيوتشر إف سي لمدة موسم.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة بأنه تمت إعارة فارس طارق لفيوتشر إف سي لمدة موسم لمنح اللاعب فرصة المشاركة في الموسم الجديد واكتساب الخبرات.

وأضاف توفيق بأن اللاعب أعير في يناير الماضي لمصر المقاصة والنادي تلقى عرضًا من فيوتشر إف سي لاستعارته وتمت الموافقة عليه بعد العودة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

الجدير بالذكر أن فارس طارق أصبح اللاعب الثاني من الأهلي الذي ينتقل لصفوف فيوتشر إف سي بعد مصطفى البدري الذي تمت إعارته لمدة موسمين.

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تشيلسي يخطط لصفقة ضخمة من يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعة الا ربع

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements