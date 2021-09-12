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حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة للتعديات بالغربية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:03 م
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مصطفى الملاح
تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل اليوم، من تنفيذ 11 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة إزالات موسعة للتعديات على منافع الري لبحر "نشرت" زمام هندسة ري بسيون بإجمالي مساحة 556 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية.

مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبد العاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

استخدام صور الأقمار الصناعية في رصد التعديات على المجاري المائية

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، التي تهدف إلى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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