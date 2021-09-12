ضبط مدير إحدى الجمعيات لتزويره المحررات الرسمية والحكومية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وأضافت التحريات بأن المذكور ينتحل صفة رئيس نقابة وهمية.



ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الجمعية المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر على ( أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية - عدد من الورق الأبيض خالي البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير" - عدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" - جهاز حاسب آلى"لاب توب "بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية وكذا نماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة" ).



وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



