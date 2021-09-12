عارفة عبد الرسول تنضم لقائمة أبطال مسلسل "أنا وهي"

أحمد حاتم، هنا الزاهد، وهو من إخراج عمرو صلاح.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول السينمائية فيلم" الإنس والنمس" الذي يعرض حالياً بالسينمات، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وكوكبة مميزة من النجوم، إخراج شريف عرفة.





والجدير بالذكر أن عارفة عبد الرسول شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

تعاقدت الفنانة عارفة عبد الرسول على المشاركة في مسلسل "أنا وهي"، وتجسد خلال الأحداث دور والدة الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته