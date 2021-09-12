Advertisements

الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. 
 
حالات إنسانية 
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

خدمات شرطية 
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية

خدمات شرطية الداخلية أقسام الشرطة

أخبار تهمك

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

منذ 18 دقيقة

تشيلسي يخطط لصفقة ضخمة من يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات للراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات للراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات للتسهيل على الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements