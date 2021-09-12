صديق عفيفى يطلق مبادرة "دار السلام بدون أمية " للمشاركة في "حياة كريمة"









عقدت أكاديمية طيبة التعليمية بالمعادي الاجتماع التحضيرى الثانى لتنفيذ مبادرة الدكتور صديق عفيفى "دار السلام بدون أمية من أجل حياة كريمة" بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام ، وشارك فى الإجتماع الدكتور صديق عفيفي رئيس أكاديمية طيبة ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت ، واللواء احمد الازهرى مساعد رئيس الأكاديمية ، ورشا جوهر مدير مركز تعليم الكبار والتعلم المستمر بالأكاديمية ، و أحمد المصري مدير العلاقات المجتمعية بالاكاديمية ، كما حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ضم نورهان سيد محمد مدير فرع القاهرة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وعزة عبد الغنى سيد رئيس فرع دار السلام بالهيئة ، و حسن محمد على مدير إدارة دار السلام التعليمية ، وصابرين سيد إبراهيم مدير إدارة دار السلام الاجتماعية ، والدكتور خالد عزام مدير أكاديمية حلوان، وليلى عبد الباسط رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشية السادات .





وقال الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة إن مبادرة الأكاديمية لمحو أمية منطقة دار السلام المحيطة بأكاديمية طيبة هو مشاركة من الأكاديمية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، التي تعتبر بحق من أعظم المبادرات النافعة لعموم الشعب المصرى وخاصة الفئات الأكثر احتياجا ، والتي تعمل على رفع مستوى الحياة وتحقيق الهدف من العهود الدولية لحقوق الإنسان.





وأضاف الدكتور صديق عفيفى خلال الاجتماع ، أنه تم الاتفاق على العمل المشترك بين أكاديمية طيبة و والهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار ، على محو أمية 5 آلاف مواطن ومواطنة من قاطنى حى دار السلام سنويا ، وفتح باب التعاون والمشاركة في المبادرة لجميع منظمات المجتمع المدنى في حى دار السلام ، بهدف الوصول بالمبادرة إلى جميع المستهدفين ، مع تقديم كل الحوافز الممكنة لإنجاح المبادرة.





وأكد الدكتور صديق عفيفى أن مبادرة "دار السلام بدون أمية من أجل حياة كريمة" ، هي خطوة من خطوات عديدة ننوى تحقيقها في إطار المشاركة الفاعلة في المبادرة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي" حياة كريمة" ، كما نسعى لعقد الشراكات المستمرة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تستهدف تعظيم مشاركات القطاع الخاص والقطاع الأهلى في التنمية الشاملة للمجتمع.





وأصدر الدكتور صديق عفيفى خلال الاجتماع قرارا بتشكيل لجنة من أكاديمية طيبه للإشراف على تنفيذ المبادرة ، تضم كلا من اللواء أحمد الأزهرى مساعد رئيس الأكاديمية والدكتور خالد فودة خبير التنمية البشرية و رشا جوهر مدير مشروع محو الأمية بالأكاديمية ، وذلك بالتعاون مع ممثلى الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وبالتنسيق مع اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام وإدارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ، مع توفير أكاديمية طيبه المعلمين المختصين بالمبادرة وتقديم حافز مادى للمواطنين الذين ينجحون في الاختبارات النهائية لمحو الأمية.

Ahmed

Ahmed Elshiekh



