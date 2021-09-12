بعد 16 واقعة.. سقوط عصابة سرقات المساكن بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب التسلق والكسر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

معلومات قطاع الأمن العام

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط التشكيل

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (16) واقعة بنطاق دائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وقد أمكن ضبطهم والمسروقات.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.