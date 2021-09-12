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تعرف على مباريات مجموعة بحري بالقسم الثاني

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أجريت منذ قليل بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفرق المجموعة الثالثة خلال الاسبوع الأول:

1- الأوليمبي مع البلدية
2- المجد مع سبورتنج
3- الرجاء مع الحرس
4- المصري السلوم مع كفر الشيخ
5- دكرنس مع المنصورة
6- شيكو مع أبو قير
7- الزرقا مع دمنهور
8- صيد المحلة مع الحمام

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